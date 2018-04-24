مفوض الدفاع بالبرلمان الألماني يشيد بمشروعات شراء الأسلحة

أشاد هانز بيتر بارتلس، مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج" بمشروعات شراء أسلحة جديدة للجيش الألماني.



وقال في تصريحات خاصة لصحيفة "راين-نيكر-تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "لابد من التغلب على ثغرات التسلح الضخمة، ويسري ذلك بدءا من الملابس القتالية للجنديات والجنود، وصولا إلى توفير ناقلات جند مدرعة وطائرات نقل ومروحيات حديثة وصالحة للاستخدام".



وتابع قائلا: "لابد من جعل الأولوية في البداية للأشياء التي يمكن توفيرها بسرعة"، وذكر مثالا على ذلك بالدروع الواقية للبدن لتدريبات الرماية.



يشار إلى أنه من المقرر شراء أسلحة جديدة بمئات ملايين اليورو للجيش الألماني الذي يعاني من نقص العتاد، بحسب صحيفتي "هاندلسبلات" و"بيلد" الألمانيتان في عددهما الصادر أمس الإثنين.