القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 11:59 ص

الشرطة النمساوية تلقى القبض على من يضع قناعًا طبيًا

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
الدستور
dostor.org/2141584

اعترضت عناصر من الشرطة النمساوية مريضًا يعاني من اللوكيميا يضع قناعًا طبيًا، ظنًّا منهم أنه يخرق قانون حظر النقاب، وتغطية الوجه الذي أقرّ قبل أشهر.

ويبلغ هذا الشاب 26 عامًا، وأوصاه الأطباء بوضع قناع طبي لحماية نظامه المناعى الذى أوهنه العلاج الكيميائي.

وروى الشاب لوسائل إعلام محلية: "في البدء سألوني إن كنت أتكلم الألمانية وإن كنت أجنبيا، ولمّا أخبرتهم أنني من فيينا هدأت الأمور قليلًا".

وأخبرته عناصر الشرطة أن عليه دفع غرامة لمخالفة القانون، بشأن تغطية الوجه فى الأماكن العامة،
حسب "فرانس برس".

وتحظر النمسا منذ أكتوبر 2017 ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وحتى لا يُنظر إلى الأمر على أنه تمييز ديني حظرت السلطات وضع كل ما يمكن أن يستر الوجه كلّه، مع بعض الاستثناءات القليلة ومنها الأقنعة الطبية.

وأظهر الشاب لعناصر الشرطة الأدوية التى يتناولها ونتائج فحص الدم حتى اقتنعوا بتركه في سبيله.

وأقر متحدث باسم الشرطة بوقوع هذا الحادث، وقال: "سرعان ما عولج الأمر بعد محادثة قصيرة" بين الشاب وعناصر الشرطة.

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