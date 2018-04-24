«فورى»: نهدف إلى زيادة حجم العمليات نهاية العام الجاري

تستهدف شركة «فورى» لحلول المدفوعات، زيادة حجم العمليات المنفذة عبر منصتها الإلكترونية قبل نهاية العام الجاري إلى 36 مليار جنيه، مقابل 25 مليارا لعام 2017.



وقال محمد عكاشة، العضو المنتدب للشركة، إن «فورى» تقدم حاليا خدمة التحصيل الإلكترونى فى قطاعات اقتصادية مختلفة، مثل شركات الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات، بالإضافة إلى 19 جامعة حكومية وخاصة فيما يخص سداد مصروفات الدراسة.



وأوضح أن لدى شركته 75 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنها تعاقدت مع «اتصالات مصر» لإتاحة صرف قيمة الكوبون «الفوتشر» الذى يحصل عليه العميل، ضمن برنامج المكافآت والحوافز نقدا، عبر عروضها التسويقية، من أقرب نقطة بيع تابعة لفورى.



