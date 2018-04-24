إندونيسيا: أنباء عن مصرع زعيم لـ«داعش» في سوريا

قال مسؤولون في مكافحة الإرهاب إن "إندونيسيا تحقق في تقارير من أنصار تنظيم داعش ذكرت أن أكبر قيادي في التنظيم في جنوب شرق آسيا، قُتل في ضربات جوية أمريكية في شرق سوريا الأسبوع الماضي".



وذكرت رسائل متداولة على الإنترنت لأنصار التنظيم اطلعت عليها رويترز أن القيادي باهرومسيا،ه قُتل في ضربات جوية أمريكية على بلدة هجين شمال مدينة البوكمال السورية، يوم الثلاثاء الماضي.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، إن "السفارة في سوريا أجرت تحقيقات لكنها لم تؤكد بعد مقتله".



ولفت مسؤولان كبيران في مكافحة الإرهاب بإندونيسيا إلى إنهما "يأخذان التقارير المتداولة على الإنترنت بجدية".



وأضاف مسؤول كبير في جهاز مكافحة الإرهاب بإندونيسيا: "إننا نتحرى الأمر".



وتابع: أنه "إذا كانت التقارير صحيحة فستكون دافعًا لهجمات انتقامية" في إندونيسيا.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إريك باهون إن "الطائرات الأمريكية كانت تقصف المنطقة العامة في شرق سوريا في اليوم الذي يعتقد أن باهرومسياه مات فيه، لكنه لا يستطيع تأكيد نبأ مقتله".



وقال محللون ومسؤولون إن باهرومسياه، وكنيته أبومحمد الأندونيسي، كان يقود وحدة مسلحة تحمل اسم كتيبة نوسانتارا وتضم أكثر من 100 فرد من جنوب شرق آسيا وأضافوا أنه "كان أيضًا مسؤولًا عن جمع تمويل للمتشددين الذين سيطروا على جزء من مدينة ماراوي جنوب الفلبين" في حصار دموي في العام الماضي.



كانت رسالة من أحد قيادات التنظيم يدعى أبو نوح اطلعت عليها رويترز ذكرت أن "باهرومسياه كان يحضر اجتماعًا للقادة عندما قُتل".



وذكرت الرسالة أن "مقرًا للتنظيم ومصنعًا للعبوات الناسفة بدائية الصنع دمرا في الهجوم".

