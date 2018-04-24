6 صور دعائية لأبطال مسلسل «أهو ده اللي صار»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "أهو ده اللي صار"- المقرر طرحه في موسم الدراما الرمضاني لهذا العام- 6 صور دعائية للعمل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتصدر البوسترات الرسمية، كل من "روبي وسوسن بدر وأروى جودة وأحمد داود ومحمود البزاوي ومحمد فراج" حيث ظهر كل منهم في صورة دعائية خاصة بهم بشكل منفرد.



"أهو ده اللي صار"، تدور أحداثه في إطار درامي حول المعاناة التي تقابلها المرأة الصعيدية، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة.