ياسمينا المصري تحتفل بذكرى تحرير سيناء بإطلالة بدوية

تحتفل مصر خلال شهر أبريل بأعياد تحرير سيناء الجزء الغالي من أرضنا الحبيبة فهي أرض الفيروز.



وفي هذا الإطار، حرصت الفنانة ياسمينا المصري على الإطلالة بزي بدوي مميز، اختارته مجلة حواء، ليتصدر العدد الخاص احتفالًا بتلك المناسبة الوطنية.



وفي تصريحات صحفية، عبرت ياسمينا عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال وارتداء الزي البدوي المميز، الذي جاء من تصميم مصممة الأزياء التراثية شيم، وبعدسات المصور أحمد قاسم.



وكانت الفنانة ياسمينا المصرى قدمت شهرًا من عروض المسرحية على خشبة مسرح البالون، بعرض «الثانية في الغرام» إلى جانب محمد عبد الحافظ، محمد عبد الجواد، سوسن ربيع، عصام توفيق، شمس الشرقاوي، جمال حجازي، يوسف عبيد، عادل ماضي، مريم، لبنى شيخ، ممدوح درويش، وهاني سعد، تأليف وإخراج سامح على.