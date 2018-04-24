«تموين مطروح»: زيادة حصة المخابز لـ100% خلال «رمضان»

قال المهندس سيد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه استعدادًا لاستقبال شهر رمضان تم مخاطبة وزارة التموين، لزيادة حصة مجمع المخابز بمطروح، بنسبة 100 %، لترتفع حصته الأساسية إلي 80 جوال يوميًا بدلًا من 40 جوال يوميًا، وتم زيادة ماكينات الصرف بالبطاقة الذكية لمجمع المخابز بمطروح، لتوزيع الخبز المدعوم فئة 5 قروش.



وأشار إلي، أن التوزيع عن طريق منافذ ثابتة، والسيارات المتنقلة لتجوب المناطق غير متواجد بها مخابز، والأماكن ذات التكدس، والتي يوجد بها مخابز معطلة أو مغلقة.



وأوضح، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية بكافة مراكز المحافظة، بما يتلاءم ومواعيد شهر رمضان الكريم، والعمل على توافر الخبز خلال ساعات النهار بالنسبة للأخوة المسيحيين.

