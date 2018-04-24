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اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 11:47 ص

وزير البترول يكشف تفاصيل استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة

وزير البترول يكشف
سيد ابراهيم
dostor.org/2141538

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توقيع مصر والاتحاد الأوروبى لمذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، خلال زيارة المفوض الأوروبى للطاقة إلى مصر، يفتح آفاقًا جديدة لتعميق التعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المدى الطويل.

وقال "الملا" إن مصر والاتحاد الأوروبى على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك للمساهمة في تحقيق تطلعات مصر لأن تصبح مركزًا اقليميًا للطاقة في ظل الدور الذى يمكن أن تؤديه مصر لتوفير إمدادات الطاقة ونقلها لسوق الطاقة الأورومتوسطى.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى أعمال الطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بحضور ميجيل ارياس كانييتى، المفوض الأوروبى للطاقة والمناخ، الذى يزور القاهرة حاليًا، وقيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية الغرف التجارية والصناعية بالبحر المتوسط ومحمود القيسى رئيس الاتحاد المصرى الأوروبى لجمعيات رجال الأعمال.

وأضاف الملا أن مصر اتخذت خطوات جادة لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول، حيث تمتلك مصر مفاتيح مستقبل الغاز في شرق المتوسط وتسعى للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية في تلك المنطقة، موضحًا ماتم اتخاذه من خطوات على كافة المسارات الداخلية والخارجية أو على المستوى الفني والتجارى لبلوغ هذا الهدف.

وأكد الوزير أن الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى مهم لمصر في مجال الطاقة ولم يتوان عن تقديم الدعم لها خلال كافة الظروف الاستثنائية التي شهدتها مصر، وتجسد ذلك في حرصه منذ بداية عمله مع مصر على تقديم الدعم المالى والفنى لها لإعداد استراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2035، إلى جانب تقديم المنح للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى لمنازل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير التمويل اللازم من بنوك الاتحاد الأوروبى لمشروعات الشبكة القومية للغاز واستكمال مشروعات تحسين كفاءة الطاقة،

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم الدعم الفني لقطاع البترول لتحسين النموذج الحالي لاتفاقيات البحث عن البترول والغاز وتبسيط إجراءات المزايدات العالمية ودراسة النماذج العالمية للاتفاقيات لتصبح مصر أكثر جاذبية للاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن تقديم الدعم في عملية إعداد نظم تدفق البيانات والمعلومات في القطاع باستخدام الحلول الرقمية المتطورة لزيادة كفاءة اتخاذ القرار.

وأكد أن قطاع البترول يجنى ثمار الإصلاحات التي تم تنفيذها حيث كان عام 2017 عاما حافلًا بالنجاحات لصناعة البترول والغاز في مصر والذى شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة، من أهمها بدء إنتاج الغاز من 4 مشروعات كبرى في البحر المتوسط وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وبدء تنفيذ مشروعين للمسح السيزمى للنشاط الاستكشافى بالبحر الأحمر وصعيد مصر لأول مرة فضلًا عن بدء الإعداد لطرح حصة من أسهم 11 شركة بترولية في البورصة والاستمرار في برنامج إصلاح دعم الطاقة وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وإنشاء الجهاز التنظيمى، إلى جانب تسوية عدة قضايا للتحكيم.

كما أكد "الملا" أهمية استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة والتي تمضى في 3 اتجاهات، وهى إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز ودعم كفاءة الطاقة والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحرارى العالمى من خلال خفض الانبعاثات، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول في ضوء هذه الاستراتيجية وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 بهدف التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع، ويشمل ذلك تحقيق عدة عوامل، في مقدمتها ضمان أمن الطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.

وعلى هامش المنتدى شهد المهندس طارق الملا والمفوض الأوروبىتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة سنام الإيطالية والتي وقعها كل من المهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس وماركو الفيرا الرئيس التنفيذي لشركة سنام الإيطالية، بهدف التعاون في مجال مشروعات البنية الأساسية للغاز الطبيعى وتصنيع المعدات والمهمات، فضلًا عن دراسة العمل في مشروعات مشتركة إقليميًا في مجال الغاز الطبيعى.

وزير البترول يكشف تفاصيل استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة
وزير البترول يكشف تفاصيل استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة
وزير البترول يكشف تفاصيل استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة
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