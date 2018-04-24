البورصة: اتفاقية مع غرفة التجارة الأمريكية لتدريب الكوادر

وقّع محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، اليوم، اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، بغرض تقديم برامج متنوعة لتطوير الكفاءات والكوادر العاملة بسوق المال والمتمثلة فى المؤسسات المالية والشركات المدرجة بالبورصة، وغيرها بما ينعكس على تطوير ورفع كفاءة سوق المال.



جاء ذلك فى إطار تدعيم مجالات التعاون بين البورصة وغرفة التجارة الأمريكية فى مصر فى المجالات المتعلقة بتبادل الخبرات والمعلومات وكافة أوجه الاستثمار وتشجيع المؤسسات والعمل على زيادة الوعى المالى والاستثمارى فى المؤسسات المالية.



وقال محمد فريد إنه فى ضوء الاتفاقية سيتم التعاون فى تدريب الكوادر العاملة فى سوق المال، وتقديم مجموعة من البرامج وورش العمل المتعلقة بالحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، وذلك في مطلع شهر مايو المقبل.