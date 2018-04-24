الليلة.. رشا نبيل تناقش أوضاع الفلاحين في «مصر النهاردة»

تقدم الإعلامية رشا نبيل، حلقة خاصة من برنامج "مصر النهاردة "، الليلة، على شاشة القناة الأولى، تناقش خلالها أوضاع الفلاحين بعد موافقة البرلمان على قانون الزراعة الجديد.



وخلال الحلقة يتم الإجابة عن أسئلة: "كيف سيتعامل مع تخفيض مساحات الأرز؟، وما هي المحاصيل التي يجب حظر زراعتها بسبب كثافة استهلاكها المياه؟، ولماذا تعترض نقابة الفلاحين على استحداث عقوبة الحبس للفلاحين غير الملتزمين؟، وهل تحقق تعديلات القانون هدف ترشيد المياه والحفاظ على الموارد المائية؟".



وتستضيف الإعلامية، فى حلقة اليوم، المقرر إذاعتها الساعة 10 مساء، كل من "حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، وعلى الدمرداش عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، وحسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، وعصام الخطيب صاحب مضارب أرز".



