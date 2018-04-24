«سيد هذه الأرض».. أول عرض مسرحي يتناول وجهة نظر إبليس

يقدم فريق «سرد» المسرحي، عرضًا بعنوان «سيد هذه الأرض»، على خشبة مسرح الهوسابير، في السادسة مساء الجمعة المقبلة.



العرض يتناول لأول مرة وجهة نظر إبليس نفسه، بدون تصويره على كونه كائن مشوه أو مسخ، حيث تعرض المسرحية بعيون مختلفة عما تم تقديمه مسبقًا، وتحكي المسرحية عن علاقة إبليس بالبشر ووجهة نظره فيما يحدث بالواقع حاليًا.



وتأسست فرقة سرد عام 2014، وكانت مجرد فكرة بين مخرجين هما عبد الله الحسيني وإسلام جمال، والهدف منها هو عمل شكل مسرحي جديد غير مألوف عن الشكل الحالي للمسرح.