سحر رامي تفتتح ملتقى «مبدعون بلا حدود» بقاعة لمسات

افتتحت كل من الفنانة سحر رامي، والمنتج طارق رمسيس، رئيس مجموعة كاراس للإنتاج السينمائى، فعاليات الملتقى التشكيلي الدولي «مبدعون بلا حدود»، مساء أمس، بقاعة لمسات للفنون في وسط البلد.



عرض الملتقى قرابة 50 لوحة فنية، عبر فيها كل فنان تشكيلي عن فلسفته الفنية بأسلوبه الخاص الذى جمع بين التعبير عن ملامح الطبيعة والحياة وفن البورتريه في حالات متباينة مزجت بين الأصالة المعاصرة نسجها التشكيليون بريشتهم وكاميراتهم، بمشاركة 45 فنانًا تشكيليًا من مصر، 4 ضيوف شرف من المملكة العربية السعودية، هم: ميرزا الصالح، محمد المهدي، وهبة العطار، وهبة غوني، وقام بعمل قومسيير المعرض الناقد والكاتب عمرو الكاشف.



في البداية، قامت الفنانة سحر رامي، برفقة المنتج طارق رمسيس، الناقد عمرو الكاشف، ونرمين شمس، رئيس قاعة لمسات، بجولة على لوحات التشكيليين، الذين شرحوا لوحاتهم في لمحة سريعة.



وعبر كل من المنتج طارق رمسيس والفنانة سحر رامي عن إعجابهما بلوحات المعرض، مؤكدين أهمية التكامل بين الفن التشكيلي والسينما والدراما، وكشف المنتج طارق رمسيس عن طرحه قريبًا لفيلمه السينمائي الجديد «حدث بالفعل»، الذى يحتوى على قصة هادفة، ومجموعة من الأغنيات الجديدة في مضمونها وألحانها.



وفي نهاية المعرض، تم تكريم التشكيليين وتكريم الموسيقار سيد الشاعر والمطربين هشام صلاح ومحمود سمير ومحمد رأفت وأحمد الشوكي.



وألقى فقرة شعرية الشاعر محمد عبد القوى حسن، رئيس جمعية مبدعى مصر، وكشف المخترع محمد منير عن اختراعه جهاز التكييف النيتروجيني، كما قدم الطفل إياد محمود الشناوى أحد إبداعاته، وتكريمه بالميدالية البرونية للوحته عن الشيخ زايد أل نهيان، معبرًا عن دولة الإمارات العربية المتحدة.



حضر الاحتفالية المخرج علاء العربي، ولفيف من التشكيليين المكرمين، منهم: مها سامي، إيمان النميس، عادل بنيامين، شيرين الموصلى، سداد صلاح الدين، فريد محمد خطاب، نانسي ناجي، ميرفت محمود، الدكتور محمد محيى الدين، كميل سامي، هاني حسين، يمنى خطاب، دنيا سعيد كامل، لينا العذب، آية عبدالمنعم، ومن سوريا روان الكمة، إلى جانب تكريم أربعة ضيوف شرف من الأكادميين الدكاترة محمد العلاوي وفيروز سمير وعماد رزق ونهاد خضر.



