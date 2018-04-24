7 ملاحظات لمجلس الدولة على قانون جرائم تقنية المعلومات

أودع قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، ملاحظاته على مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات «الجريمة الإلكترونية»، وإرساله إلى مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات إصداره.



وأشار إلى أن الملاحظات على المادة الثانية الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، تتمثل في أن النص لم يظهر من سيتحمل تكلفة استغلال الإمكانيات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومى، ولم يظهر كيفية تعويض مقدم الخدمة عن حرمانه من استغلال تلك الإمكانيات خلال وضعها تحت تصرف جهات الأمن القومي، ما يثير شبهة عدم دستورية، لعدم ضمان النص حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها.



ولفت إلى أن الملاحظات على المادة السابعة الخاصة بتنظيم إجراءات حجب المواقع حال ارتكابها الجرائم الواردة بمشروع القانون، تتمثل في أن تلزم جهة التحرى والضبط المختصة ــ فى حالة الاستعجال ــ بأن تعرض على سلطات التحقيق محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات وذلك خلال 48 ساعة، فى حين أن المادة ذاتها تلزم سلطة التحقيق ــ حال صدور أمر منها بحجب موقع ــ أن تعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة.



وأوصى القسم بتقصير الأجل الممنوح لجهة التحرى والضبط المختصة ــ فى حالة الاستعجال ــ لعرض محضر الإجراءات على النيابة العامة ليصبح خلال 24 ساعة، وذلك حتى لا تتمتع جهة التحرى والضبط التى تباشر الأمر على سبيل الاستثناء بأكثر مما تملكه سلطة التحقيق المختصة.



أما عن المادة التاسعة الخاصة بتنظيم منع المتهمين فى جرائم تقنية المعلومات من السفر، نوه بأن مدة «الثلاثة أشهر التى تطلبتها الفقرة الثانية من هذه المادة مرورها ليتقدم الممنوع من السفر الذى رفض تظلمه أمام محكمة الجنايات بتظلم جديد هى مدة طويلة باعتبار أن المنع من السفر يمس حرية الانتقال الواردة ضمن الحريات العامة المكفولة دستوريا»، مقترحًا بتقليص هذه المدة.



وحول ما يخص المواد العقابية بالمشروع، ذكر أن المشرع انتهج فيها سياسة «التخيير العقابى» أى توقيع العقوبة بالحبس والغرامة أو إحداهما، فى بعض الجرائم دون البعض الآخر وهى المواد (17،18،27،31، 34)، دون بيان الفلسفة أو الحكمة التشريعية من تلك المغايرة، ما قد يشكل إخلالًا بمبدأ شرعية الجزاء وتفريد العقوبة، وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وهو ما وضعه القسم تحت بصر الحكومة لتلافيه.



كما انتقد القسم غموض بعض العبارات الواردة فى مشروع القانون كالواردة بالمادة 23 من القانون والخاصة بمعاقبة كل من أحرز أو استورد أو أنتج أدوات ومعدات أو شفرات «دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وكذلك عبارتا «كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية» و«أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية» الواردتين بالمادة 26، حيث أوضح القسم أن «هذه العبارات جميعا غير واضحة ويكتنفها الغموض، ومن ثم فإنها لا تستقيم مع النصوص العقابية التى يتعين أن تكون واضحة ومحددة لا غموض فيها ولا لبس، وطالب القسم بتداركها درءا لشبهة عدم الدستورية».



وأكد القسم ضرورة أخذ رأى 4 جهات فيما جاء به من أحكام ترتبط بمجال عملها، هى مجلس القضاء الأعلى والبنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية ومجلس الأمن القومى، تلافيا لمخالفته لمواد الدستور التى تلزم بأخذ رأى تلك الجهات فى مشروعات القوانين المنظمة لمجال عملها، وتلافيا لشبهة عدم الدستورية.

