جرافات الاحتلال تتوغل شرق قطاع غزة

توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بشكل محدود، شرق وسط قطاع غزة.



وأفاد شهود عيان، بأن عدة جرافات إسرائيلية وجنودا، توغلوا شرق البريج، وشرعوا في وضع سياج شائكة قبالة بوابة المدرسة، على الخط الفاصل شرق وسط قطاع غزة.



في السياق ذاته، استهدفت قوات الاحتلال، بنيران أسلحتها الرشاشة، المزارعين، شرق خان يونس جنوب القطاع.



وأكد شهود أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه أراضي المزارعين شرقي بلدة خزاعة بمدينة خان يونس، دون أن يُبلغ عن إصابات، غير أن المعتدى عليهم غادروا أراضيهم؛ حفاظا على أرواحهم.