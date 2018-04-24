الكرملين: لا يمكن المقارنة بين أحداث أرمينيا وانقلاب أوكرانيا

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن أمل الكرملين في الحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي في أرمينيا.



وقال «بيسكوف»، اليوم الثلاثاء: «إن الكرملين يأمل أن يتم الاتفاق بين مختلف القوى السياسية في أرمينيا، وأن تتضح تركيبة القوى السياسية في هذا البلد في المستقبل القريب».



وأضاف: «حتى الآن نحن نرى أن الوضع، فلنقل، لا يسير بأي شكل في طريق زعزعة الاستقرار، ما يدعو إلى الرضى، بالأمس قلنا أن كل ما يحدث في يريفان هو شأن داخلي يخص أصدقائنا الأرمن».



وتابع: «نأمل في الحفاظ على النظام والاستقرار، وأن تتضح في المستقبل القريب، الخطوط العريضة للتركيبة السياسية التي ستكون محل توافق لكل القوى السياسية التي تمثل الشعب الأرمني».



ورفض «بيسكوف»، مقارنة الأحداث في أرمينيا بالأحداث التي شهدتها أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الحالتين مختلفتين تمامًا.



وقال ردًا على سؤال في هذا الشأن: «أنا لا أقارن، لأن الحالة مختلفة تمامًا، بالطبع سيترتب علينا تحليل الوضع، وأكرر مرة أخرى، نحن نراقبه عن كثب».

