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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 10:23 ص

الملك سلمان يستعرض العلاقات الاقتصادية مع الرئيس البرازيلي

الملك سلمان بن عبدالعزيز،
الملك سلمان بن عبدالعزيز،
الدستور
dostor.org/2141335

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس ميشال تامر، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

وخلال الاتصال، استعرض خادم الحرمين الشريفين أوجه التعاون السعودي - البرازيلي، خاصة في المجالات الاقتصادية، والسبل الكفيلة بتطويرها.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات وسبل تعزيزها، خاصة في الجوانب الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030.

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