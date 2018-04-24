الكلية الحربية تستقبل وفودًا شبابية وطلابية من مختلف المحافظات

استقبلت الكلية الحربية، وفدًا شبابيًا من وزارة الشباب والرياضة من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار استمرار دور القوات المسلحة الرائد في التواصل والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وفي إطار غرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب، وتحقيقًا لمسئولياتها الاجتماعية كواحدة من أعرق الكليات العسكرية في الشرق الأوسط.



وحرصت محافظة شمال سيناء، على التواجد بقوة من خلال مشاركة عدد من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية "سيناء 2018".



بدأت الفاعليات بعرض فيلمين وثائقيين أحدهما عن "نشأة الكلية الحربية"، والآخر بعنوان "يوم في حياة طالب بالكلية الحربية"، استعرض الملامح الرئيسية لحياة الفرد المقاتل بالكلية الحربية، ثم زيارة لمتحف الكلية الذي يحتوي على العديد من اللوحات والمقتنيات التاريخية وزيارة لمضمار الفروسية بالكلية.



وقدمت مجموعة من طلبة الكلية الحربية عرضا لمهارة السباحة، وقفزة الثقة التي تعكس مدى ما اكتسبه الطلبة من مهارات رياضية وبدنية وقوة تحمل عالية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية، لبناء الكفاءة القتالية للفرد المقاتل القادر على تنفيذ كافة المهام بشجاعة وإقدام.



كما شملت الزيارة عرضا للأجنحة التخصصية بالكلية الحربية، واستعراضا للأجهزة التخصصية المستخدمة في إعداد وتأهيل الطلبة داخل الكلية في مختلف تخصصات المشاة والمدرعات والمدفعية، والتي تمكنهم فور التخرج من العمل ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.



وزار الوفد صالة المنازلات لمشاهدة ما وصل إليه الطلبة من مهارة عالية على تنفيذ الرماية باستخدام أحدث الأجهزة العالمية، وبمشاركة عدد من طلبة الكلية الحربية تم مشاهدة أوبريت غنائي تحت إشراف الإدارة المركزية للطلائع.



حضر الفاعليات مدير الكلية الحربية وقائد قوات الدفاع الشعبي ووكيل وزارة الشباب والرياضة.