مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان

قُتِلَ 20 مسلحا على الأقل، تابعين لحركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة"، خلال عمليات نفذتها المخابرات الأفغانية "مديرية الأمن الوطني الأفغاني"، والغارات الجوية التي شُنَّت على إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.



وقال المكتب الاعلامي الخاص التابع لحكومة الإقليم- في بيان بثته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية- إن القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني الأفغاني، نفذت عملية في منطقة زاوي في حي خوجياني الليلة الماضية، وأن 18 مسلحًا من حركة "طالبان"- بينهم 2 من قادتها- قُتلوا خلال العملية، وتم القبض على 3 من المشتبه بهم.



ووفقًا لحكومة الإقليم، قتل اثنين من تنظيم القاعدة إثر غارات جوية شُنَّت في منطقة شيرزاد.



من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها حركة "طالبان" على هذا التقرير حتى الآن.