سيناتور أمريكي: سياسة الولايات المتحدة لم ينتج عنها سوى الأسوء

طالب السيناتور الجمهوري وعضو لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون الخارجية، ريند بول، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وإدارتها بوقف سياسة تغيير الأنظمة التي لا يأتي منها سوى الأسوء.



وقال «بول»: «نحن نحارب منذ فترة طويلة وفي أماكن مختلفة من العالم، ولكي نقلل من القتال والحرب يتوجب على الدولة وإدارتها تغيير السياسة الخارجية المنتهجة، وأن سياسة تغيير الأنظمة في العالم لم تعد تجدي نفعًا لأن لديها نتائج عكسية وبالتالي تحول الأمر إلى أسوأ».



ولفت «بول» إلى أن هناك الكثير من الأمثلة بهذا الصدد وأبرزها الوضع في كل من العراق وليبيا، حيث تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بسياسة هذه الدول وقامت بالتدخل عسكريًا، وهذا كله لم يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنًا، معتبرًا أن هذه السياسات عززت مكانة إيران في المنطقة.



