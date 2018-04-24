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اقتصاد
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 10:17 ص

الأسهم اليابانية تُغلق مرتفعة.. اليوم

الأسهم اليابانية
dostor.org/2141324

سجلت الأسهم اليابانية أعلى مستوى إغلاق في شهرين، اليوم الثلاثاء، وقادت المكاسب الشركات المالية بعد أن ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأعلى مستوى في أربعة أعوام في حين لا يزال المستثمرون متفائلين إزاء النتائج المرتقبة.

وارتفع المؤشر "نيكي" القياسي 0.86% مسجلا 22278 نقطة وزاد المؤشر 9.5 % من أقل مستوى في ستة أشهر الذي سجله أواخر مارس ويقترب من مستوى مقاومة رئيسي عند متوسط 100 يوم البالغ 22340 نقطة.

وصعد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.08% ليصل إلى 1770 نقطة، وسجل المؤشران أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر فبراير.

وارتفع مؤشر "قطاع البنوك" 2.1 % حيث زاد سهم ميتسوبيشي يو.اف.جيه 2.5%، وسوميتومو ميتسوي المالية 2%، وارتفع مؤشر شركات التأمين 1.2%.

واستفادت شركات التصدير من نزول الين لأقل مستوى في عشرة أشهر ليصعد سهم تويوتا موتورو وشينإيتسو للكيماويات اثنين بالمئة.

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