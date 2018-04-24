الإثنين.. رئيس قبرص يزور مصر للمشاركة في «إحياء الجذور»

زور الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، مصر الإثنين المقبل، للمشاركة فى تدشين فعاليات أسبوع "إحياء الجذور" بالإسكندرية.



وقال خاريس موريتسيس سفير قبرص بالقاهرة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن الرئيس القبرصى سيزور مصر يوم الإثنين، للشماركة إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، فى تدشين فعاليات أسبوع "إحياء الجذور" بالإسكندرية.



وأشاد السفير بعمق العلاقات التى تربط بين القاهرة ونيقوسيا، والتى تشهد زخمًا كبيرًا وغير مسبوق منذ تولى الرئيس السيسى الحكم.



وأشار السفير القبرصى إلى الزيارات العديدة المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين، وهو ما يعكس رغبة الجانبين فى دفع وتعزيز التعاون لآفاق أوسع نظرا للإمكانات التى تتمتع بها مصر وقبرص.



