«برنت» يصعد لأعلى مستوى له منذ أواخر 2014

ارتفع خام "برنت" للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر2014 متجاوزًا 75 دولارًا للبرميل بفضل توقعات بشح في الإمدادات مع بلوغ الطلب مستويات قياسية.



وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 75.27 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر 2014، وبلغ برنت 75.07 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتًا أو ما يوازي 0.5 % عن آخر إغلاق.



وتمثل المكاسب التي سجلها برنت على مدى 6 أيام متتالية أطول موجة صعود من نوعها منذ ديسمبر، إذ زادت الأسعار أكثر من 20 % من أدنى مستوياتها في 2018 التي سجلتها في فبراير.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.17 دولار للبرميل في التعاملات الآجلة بارتفاع 53 سنتًا أو 0.8 % عن آخر تسوية.