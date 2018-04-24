طارق نور وشيرين رضا والدغيدي.. «الناس العزاز» في رمضان

بدأ السينارست الدكتور مدحت العدل، تسجيل حلقات برنامجه «الناس العزاز»، والمقرر بثه خلال شهر رمضان المقبل، على راديو drn.



وتدور فكرة البرنامج حول استضافة عدد من الفنانين والرياضيين والسياسين الذين تركوا بصمة في مجال عملهم، وأثروا في حياة الناس.



وسجل «العدل» عددا من حلقات البرنامج مع عدد من الضيوف أبرزهم الخبير الإعلاني طارق نور مالك قناة القاهرة والناس، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة شيرين رضا، والإعلامية منى الحسيني، والمهندس أسامة الشيخ، علي الحجار، نسرين عكاشة.



