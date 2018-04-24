«التخطيط»: 9 مليارات جنيه لتنفيذ المشروعات فى الخطة متوسطة المدى

ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى «2018-2019: 2020-2021» تستهدف تخصيص تسعة مليارات جنيه استثمارات موجهة للتنمية المحلية؛ لتنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين فى مختلف المحافظات.



وأوضحت، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك المشروعات تتضمن تطوير 1153 قرية بمشروع تنمية القرى المصرية، والانتهاء من مشروعات تطوير المجازر الآلية بالمحافظات (البساتين، 15 مايو، وغيرهما)، إلى جانب الانتهاء من كوبري حلمية الزيتون- المطرية، واستكمال مشروع تغطية ترعة المنصورية بمحافظة الجيزة، مع توجيه 250 مليون جنيه لتطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة، فضلًا عن تخصيص 100 مليون جنيه لاستكمال تطوير فرع رشيد بمحافظة البحيرة وتدعيم مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجًا بحوالى 214 مليون جنيه.