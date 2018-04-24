5.79 مليون طن ورادات روسيا من النفط الخام للصين

تصدرت روسيا، قائمة موردي النفط الخام إلى الصين، في مارس، حسبما أظهرته البيانات لتحافظ على المركز الذي احتلته في أول شهرين من السنة وفي العامين الأخيرين.



وتفيد الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، بأن روسيا وردت 5.79 مليون طن، بما يعادل 1.36 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة 23.6% عن الفترة ذاتها قبل عام.



هذا وزادت السعودية، صاحبة المركزي الثاني إمداداتها، أيضًا وفقا للبيانات، وبلغت شحنات الشهر الماضي من المملكة 4.6 مليون طن أو 1.08 مليون برميل يوميًا، بزيادة 1.2% على أساس سنوي، لكن حدث انخفاض عن معدل 1.2 مليون برميل يوميًا في فبراير.