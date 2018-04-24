بالصور.. مي سليم تنتهي من تصوير «عزمي وأشجان»

انتهت الفنانة مى سليم، من تصوير مشاهدها في مسلسل "عزمي وأشجان"، مع الفنانين حسن الرداد وإيمي سمير غانم ونسرين أمين"، والمقرر عرضه فى شهر المقبل، حيث تظهر كـ"ضيفة شرف" ضمن أحداث العمل.



ويسجل المسلسل، التعاون الثانى بين مى سليم وحسن الرداد وإيمى سمير غانم ونسرين أمين، بعدما قدموا سويا فيلم "زنقة ستات"، للمخرج خالد الحلفاوى، والذى تم عرضه عام ٢٠١٦، وحقق نجاحا كبيرا.



ومن ناحية أخرى، تواصل "مي" تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني "الرحلة" مع "باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع ووليد فواز"، وهو من إخراج حسام علي.



كما قاربت على الانتهاء من دورها فى مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل إمام حيث تشارك بـ"ظهور خاص" على الأحداث.