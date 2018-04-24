مؤشر البورصة «الرئيسي» يسجل مستوى تاريخي جديد بمستهل التعاملات

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات جلسة اليوم، على صعود طفيف بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمحلية.



وقفز المؤشر الرئيسي لمستوى قياسي جديد مسجلا مستوى 18111 نقطة بنسبة صعود بلغت 18. 0 % تعادل 31 نقطة، ليسجل مستوى تاريخي جديد.



كما ارتفع المؤشر الثانوي "اى جى اكس70" بنحو محدود لم تتجاوز نسبته 09. 0 % تعادل 81. 0 نقطة ليسجل مستوى 864 نقطة، فى الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقا " اى جى اكس100" بنسبة 04. 0 % تعادل 98. 0 نقطة ليسجل مستوى 2274 نقطة.