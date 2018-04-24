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الثقافة
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 10:05 ص

التشكيليون يحتفون بـ «نوار » في العاصمة

التشكيليون
التشكيليون
جمال عاشور
dostor.org/2141305

حرصت جموع كبيرة من التشكيليين والنقاد على مشاركة الفنان أحمد نوار، احتفاءه بافتتاح معرضه الجديد بجاليري العاصمة، ومن بينهم، حمدي أبوالمعاطي، نقيب التشكيليين، خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أشرف رضا، رئيس مؤسسة أراك للفنون والثقافة، السيد قنديل، القائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة، واحتشدت القاعة بهم وبجمهوره في تجربة يستمر عرضها حتى 5 مايو.

وحمل المعرض عنوان «رسوم الحجاز والصين» وضم نحو 35 لوحة قدم من خلالها «نوار» رؤيته ورصده لأماكن مختلفة بكل من أرض الحجاز والصين خلال زيارته لهما في عامي 2015 و2017 بالترتيب.

وحملت الأعمال التي جاءت في مجال الرسم وبألوان الفولوماستر صورة غير مألوفة عن أسلوب الفنان الكبير الذي تخصص في مجال الجرافيك، وفي تفاعل كبير مع الجمهور تحاور الجميع حول خيال وعمق التناول وزوايا الرؤية والبناء المتفرد لكل عمل، وعكست الأعمال رهافة واحساس كبيرين بالمكان عنده وكيف عبر عن روحه وليس الرصد الشكلي فقط، فنقلت هذه الحالة مشاعر النور والطاقة وروحانيات ومعانٍ وجدانية داعبت الخيال البصري والرصيد المعرفي للمشاهدين.

وقال الفنان صلاح حماد، إن إطلالة الفنان الكبير أحمد نوار من خلال رسومه حفلت باهتمام كبير من قبل جمهوره والفنانين للتعرف على جوانب إبداعية في شخصيته ذات الخبرات الواسعة والثراء الثقافي، وقد شغف الجميع بمشاهدة جانب من موهبته المتفردة التي طالما أمتعنا بها على مدار مشواره الحافل بالنجاح والإنجازات على الصعيدين الفني والإداري والذي أسهم من خلالهما بالكثير في سبيل تطور وإرتقاء الحركة التشكيلية المصرية، وحفر اسمه بالنور في سجل العظماء من مُبدعي مصر.

وأوضح أشرف رضا، أن الدكتور أحمد نوار أحد الأيقونات في مجال الفن التشكيلي المصري والعربي، وأحد رموز العمل الإبداعي سواء بأعماله المتفردة أو بدوره الأكاديمي حيث تتلمذ وما زال على يديه الكثير من الفنانين، وأن هذا الحشد من محبيه وطلابه إنما صورة من صور الحب لقامة رفيعة أعطت الكثير ومازالت حفاظًا على رصيد التفوق المصري إقليميًا في مجال الفن التشكيلي.

وعبر نقيب التشكيليين الدكتور حمدي أبو المعاطي، عن سعادته في مشاركته هذا الحشد احتفاءهم بالفنان القدير والاستمتاع بمشاهدة مجموعة من الأعمال المتميزة وهو ما كان متوقع لإطلالة فنان كبير بحجم «نوار» المعروف بإخلاصه لفنه واحترامه لجمهوره في كل عمل يُقدمه وهذا الشعور هو دائمًا شيم الكبار في كل مناحي الإبداع.

التشكيليون يحتفون بـ «نوار » في العاصمة
التشكيليون يحتفون بـ «نوار » في العاصمة
التشكيليون يحتفون بـ «نوار » في العاصمة
التشكيليون يحتفون بـ «نوار » في العاصمة
التشكيليون يحتفون بـ «نوار » في العاصمة
التشكيليون يحتفون بـ «نوار » في العاصمة
التشكيليون يحتفون بـ «نوار » في العاصمة
التشكيليون يحتفون بـ «نوار » في العاصمة
التشكيليون يحتفون بـ «نوار » في العاصمة
التشكيليون يحتفون بـ «نوار » في العاصمة
التشكيليون يحتفون بـ «نوار » في العاصمة
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