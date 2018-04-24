انطلاق قافلة مستشفى «سعاد كفافي» الطبية برأس سدر

تنطلق اليوم الثلاثاء، في تمام 10 صباحًا، القافلة الطبية لمستشفى سعاد كفافي بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي رأس سدر والقرى والوديان التابعة لها وإرجاء العمليات الجراحية وصرف الدواء للمرضى بالمجان.



ومن المقرر أن يستمرعمل القافلة حتى الرابعة عصرًا يوميًا ولمدة أربع أيام، بدء من اليوم الثلاثاء، وحتى مساء الجمعة القادم بمركز شباب رأس سدر.



ويتوافد على القافلة عدد كبير من المرضى بالتجمعات البدوية والوديان ومدينة رأس سدر لما تتميز به القافلة من مهارة في الأطباء وتواجد كافة التخصصات.