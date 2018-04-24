غدًا.. ورشة عمل حول «التمييز الجندري» بمعهد جوته

يقيم معهد جوته، ورشة عمل حول «التمييز الجندري وأثره على الصحة النفسية»، تقدمها الدكتورة هدى قنديل، في العاشرة صباح غد الأربعاء.



الجندر هو الواقع والخيال وما بينهما، وربما أكثر الأسئلة إلحاحًا الآن هو عن هوية الهوية الجندرية.



يُذكر أن هدى قنديل هي معالجة نفسية واستشاري تدريب الجندر والتعليم المدني، أسست مركز دعم خريجي معهد جوته بالأقصر، وحصلت على بكالوريوس صيدلة، وليسانس علوم نفسية واجتماعية، ودبلومة YLVP من المعهد السويدي بستوكهولم، وتلقت TOT من معهد جوتة، بالتعاون مع معهد CAP Munich، ومؤسسة أديان بلبنان وجامعة الأخوين بالمغرب.