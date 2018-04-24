9 مليارات جنيه استثمارات لتنمية المحلية لتحسين خدمات المواطنين

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، علي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (182019-212022).



وتتضمن الخطة تخصيص 9 مليارات جنيه استثمارات موجهة للتنمية المحلية لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدُف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين في كل المحافظات، حيث تشمل تلك المشروعات تطوير 1153 قرية بمشروع تنمية القرى المصرية، والانتهاء من مشروعات تطوير المجازر الآلية بالمحافظات (البساتين، 15 مايو، وغيرها).



إضافة إلى الانتهاء من كوبري حلمية الزيتون المطرية، واستكمال مشروع تغطية ترعة المنصورية بمحافظة الجيزة، مع توجيه 250 مليون جنيه لتطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة، فضلًا عن تخصيص 100 مليون جنيه لاستكمال تطوير فرع رشيد بمحافظة البحيرة، وتدعيم مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجًا بحوالي 214 مليون جنيه.