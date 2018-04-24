القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
حوادث
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 08:26 ص

«أنصار بيت المقدس واستئناف شيرين على حبسها» أبرز محاكمات اليوم

شيرين
شيرين
شيماء حسين
dostor.org/2141231

طعن محمود عزت وآخرين على وضعهم بقوائم الإرهاب

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أسامة توفيق، الطعن المقدم من 296 متهمًا في قضية تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان المسلمين، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما بإدراج 296 شخصًا على "قائمة الكيانات الإرهابية" لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعرفة إعلاميا بالجناح عسكري لجماعة الإخوان المسلمين، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.


طعن 161 متهمًا في "خلية أنصار بيت المقدس" على وضعهم بقوائم الإرهاب

وتنظر محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الكناني الطعن المقدم من 161 متهمًا في قضية أنصار بيت المقدس لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جيلاني حسن أصدرت قرارا بإدراج 161 من "تنظيم بيت المقدس"، على قوائم الإرهابيين في القضية رقم 672 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.


الحكم على ٥ متهمين في "مشاجرة ببولاق"

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، حكمها بإعادة محاكمة 5 متهمين في اتهامهم في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بولاق الدكرور التي وقعت في يونيو من عام 2015 ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.
ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها استعراض القوة، وأحداث عاهة مستديمة لبعض الأشخاص، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع المواطنين.


محاكمة 16 متهمًا بقضية "الخلافات الثأرية بالصف"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 16 متهمًا في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن المؤبد، عقب اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.

البداية كانت في 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص في العائلة الأولى، الأمر الذي دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق في مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذي ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.


استئناف المتهمين بسرقة موبايل سكرتيرة السفير الأمريكي

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم والخليفة، أولى جلسات الاستئناف المقدم من الدكتور محمد صابر عبد الحكيم دفاع المتهمين بسرقة محمول سكرتيرة السفير الأمريكى، على حبسهما.
عاقبت محكمة جنح المقطم والخليفة، في وقت سابق، عاطل وصاحب مطعم بالحبس عامين للأول، و3 أشهر للمتهم الثاني، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول سكرتيرة السفير الأمريكي بالقاهرة.
وأحالت نيابة المقطم والخليفة عاطل وصاحب مطعم للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة سرقة الهاتف المحمول لسكرتيرة السفير الأمريكي.
وكشفت تحقيقات نيابة المقطم والخليفة، في القضية رقم 1475 جنح الخليفة، قيام المتهم الأول "رضا سعيد" عاطل 27 سنة، بكسر سيارة سكرتيرة السفير الأمريكي وسرقة هاتفه المحمول، وعرضه على المتهم الثاني "أحمد إبراهيم" 62 سنة، صاحب مطعم بمنطقة الجيارة، بمبلغ 500 جنيه. وتبين من التحقيقات أنه أثناء زيارة سكرتيرة لجامع السلطان حسن ومسجد الرفاعي، وعقب وعودتها فوجئت بكسر زجاج سيارتها وسرقة هاتفها المحمول وبعض المتعلقات، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية.


نظر دعوى سحب ترخيص BBC بمصر

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، ثاني جلسات الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC في مصر.
وقال مقيم الدعوى محمد حامد سالم، بحسب نص دعواه، إن هيئة الإذاعة البريطانية دأبت على بث الأخبار الكاذبة والمفبركة، سعيًا إلى زعزعة الاستقرار في مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر خاصة في مجال حقوق الإنسان.


إعادة محاكمة 16 متهمًا في "أحداث ميدان الشهداء بحلوان"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، على أحكام المشدد 15 عامًا و10 أعوام، الصادرة بحقهم لتورطهم في أحداث «ميدان الشهداء» بحلوان.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاعتداء على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والترويع والتخويف والحريق والإتلاف لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد، مع علمهم بالغرض المقصود منه بأن استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم بأن توجه المتهمون وآخرون مجهولون إلى ميدان الشهداء محل تواجد المجني عليهم حال حمل بعضهم الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية وألقوا زجاجات المولوتوف صوبهم ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة فوقعت منهم الجريمة.


استئناف شيرين عبد الوهاب على حكم حبسها في "إهانة النيل"

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم، استئناف المطربة شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر، ودفع كفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية تصريحاتها الساخرة من النيل بالقول إن "الشرب منه يصيب بالبلهارسيا" فى إحدى حفلاتها بالخارج.
وكانت محكمة جنح المقطم قد قضت في وقت سابق، بحبس الفنانة شيرين عبد الوهاب مدة 6 أشهر وكفالة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى و50 جنيهًا كأتعاب للمحاماة.

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