القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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مصر
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 07:54 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم غير مستقر تصاحبه أمطار.. والقاهرة 27 درجة

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2141226

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وأضاف الخبراء أن حالة من عدم الاستقرار تبدأ فى نهاية الفترة حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27
وسط الدلتا 17 27
الإسكندرية 17 22
بلطيم 16 22
مطروح 12 21
السلوم 16 22
سيوة 15 27
بورسعيد 18 23
دمياط 18 22
العريش 15 23
رفح 15 23
الإسماعيلية 13 28
السويس 15 28
رأس سدر 15 25
نخل 10 28
نويبع 20 30
طابا 13 29
كاترين 07 26
الطور 19 28
شرم الشيخ 21 29
الغردقة 18 29
مرسى علم 20 29
الفيوم 16 28
بنى سويف 16 28
المنيا 13 28
أسيوط 15 29
سوهاج 16 30
قنا 20 31
الأقصر 18 32
أسوان 20 33
أبوسمبل 18 32
الوادى الجديد 16 31
شلاتين 22 30
ابو رماد 21 30
رأس حدربة 20 28
حلايب 20 27

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