وزير الدفاع الروسى: أمريكا تدفع دول العالم نحو سباق تسلح جديد

قال وزير الدفاع الروسي ​سيرجي شويجو​، اليوم الثلاثاء، إن ​الولايات المتحدة الأمريكية​ تدفع دول العالم نحو سباق تسلح جديد، وذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة شانجهاي للتعاون في العاصمة الصينية بكين.



وأضاف شويجو أن الإرهابيين ينشئون خلايا في وسط شرق آسيا وجنوبها بعد الهزيمة في سوريا والعراق.



وأوضح وزير الدفاع أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة والتحالف في سوريا ليس محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، بل لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي.