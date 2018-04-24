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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 06:21 ص

«السبع الكبار»: سنساعد فى إعادة بناء سوريا شريطة وجود «انتقال سياسى»

«السبع الكبار»: سنساعد
عبير سليم
dostor.org/2141218

ذكر البيان الختامي للاجتماع الوزاري في تورونتو، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة الدول السبع ستساعد في إعادة بناء سوريا فقط عندما يبدأ "انتقال سياسي ذي مصداقية" في البلاد.

وجاء في البيان: «نؤكد مجددا، أننا سنكون مستعدين للمساعدة في إعادة بناء سوريا فقط إذا تم تنفيذ انتقال سياسي موثوق به».

في الوقت نفسه، يقول الوزراء، إنهم "قلقون للغاية بشأن استمرار تصاعد العنف في سوريا، واستخدام أساليب الاستسلام أو الموت من الجوع وعدم توفر وصول المساعدات الإنسانية"، داعيين إلى التنفيذ الفوري والكامل لوقف إطلاق النار وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2401.

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