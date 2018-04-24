اليوم.. استئناف المتهمين بـ«سرقة موبايل سكرتيرة السفير الأمريكى»

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم والخليفة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من الدكتور محمد صابر عبد الحكيم دفاع المتهمين بسرقة محمول سكرتيرة السفير الأمريكى، على حكم حبسهما.



وعاقبت محكمة جنح المقطم والخليفة، فى وقت سابق، عاطل وصاحب مطعم بالحبس عامين للأول، و3 أشهر للمتهم الثانى، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول سكرتيرة السفير الأمريكى بالقاهرة.



واستمعت المحكمة للدكتور محمد صابر عبد الحكيم دفاع المتهم الثانى أحمد إبراهيم، 62 سنة، صاحب مطعم، والذى دفع بانتفاء أركان الجريمة وإخفاء المسروقات وبطلان القبض على موكله، لعدم وجود إذن نيابة، ودفع بتوافر حسن النية لموكله والتمس البراءة.



وأحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى، عاطل وصاحب مطعم للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة سرقة الهاتف المحمول لسكرتيرة السفير الأمريكى.



وكشفت تحقيقات نيابة المقطم والخليفة، فى القضية رقم 1475جنح الخليفة، قيام المتهم الأول "رضا سعيد " عاطل 27 سنة، بكسر سيارة سكرتيرة السفير الأمريكى وسرقة هاتفها المحمول، وعرضه على المتهم الثانى "أحمد إبراهيم" 62 سنة، صاحب مطعم بمنطقة الجيارة، بمبلغ 500 جنيه.



وتبين من التحقيقات أنه أثناء زيارة سكرتيرة لجامع السلطان حسن ومسجد الرفاعى، وعقب عودتها فوجئت بكسر زجاج سيارتها وسرقة هاتفها المحمول وبعض المتعلقات، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية.



وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهمين، عقب تتبع التليفون المحمول، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.