الجيش الليبى يجهز قوة كبيرة لتنفيذ مهمة بمنطقة الهلال النفطى

أفاد المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، المنذر الخرطوش، بأن الكتيبة تقوم بتجهيز قوة لدعم وتنفيذ المهام للفترة القادمة بمنطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى أن هناك عمل كبير ومجهود يبذل في تجهيز عربات نقل جنود المشاة القتالية.



وقال الخرطوش في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إن العمل مستمر لتجهيز قوة تابعة للكتيبة 276 مشاة لدعم وتنفيذ المهام الفترة القادمة التي كلفت بها من قبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، فهناك عمل كبير ومجهود يبذل للملازم محمد الزهاوي وضابط صف أرحومة السرتاوي في تجهيز عربات نقل الجنود".



وأضاف، أن "العميد علي القطعاني، آمر الكتيبة 276 مشاة ورئيس مكتب شهداء الكرامة، قام بتكليف الملازم محمد صالح الزهاوي، في الفترة الماضية، بمهام تجهيز وصيانة كاملة لعربات النقل الحربية والدبابات في أقرب وقت ممكن؛ استعدادا لمهام عسكرية جديدة للوحدة 276 مشاة منصوص عليها للعميد علي صالح القطعاني، من قبل المشير خليفه حفتر".



وأشار إلى أن "الكتيبة 276 مشاة تقوم بعمل كبير مع باقي الكتائب العسكرية بعد المشاركة في استرجاع الهلال النفطي بالتمركز في عدة نقاط محيطة بالهلال النفطي أسوة بالكتائب التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى".



يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية قد حررت منطقة الهلال النفطي عام 2016، في عملية البرق الخاطف، التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الليبي.