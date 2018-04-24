القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
عالم
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 05:16 ص

الجيش الليبى يجهز قوة كبيرة لتنفيذ مهمة بمنطقة الهلال النفطى

الجيش الليبي - صورة
الجيش الليبي - صورة أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2141215

أفاد المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، المنذر الخرطوش، بأن الكتيبة تقوم بتجهيز قوة لدعم وتنفيذ المهام للفترة القادمة بمنطقة الهلال النفطي، مشيرا إلى أن هناك عمل كبير ومجهود يبذل في تجهيز عربات نقل جنود المشاة القتالية.

وقال الخرطوش في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إن العمل مستمر لتجهيز قوة تابعة للكتيبة 276 مشاة لدعم وتنفيذ المهام الفترة القادمة التي كلفت بها من قبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، فهناك عمل كبير ومجهود يبذل للملازم محمد الزهاوي وضابط صف أرحومة السرتاوي في تجهيز عربات نقل الجنود".

وأضاف، أن "العميد علي القطعاني، آمر الكتيبة 276 مشاة ورئيس مكتب شهداء الكرامة، قام بتكليف الملازم محمد صالح الزهاوي، في الفترة الماضية، بمهام تجهيز وصيانة كاملة لعربات النقل الحربية والدبابات في أقرب وقت ممكن؛ استعدادا لمهام عسكرية جديدة للوحدة 276 مشاة منصوص عليها للعميد علي صالح القطعاني، من قبل المشير خليفه حفتر".

وأشار إلى أن "الكتيبة 276 مشاة تقوم بعمل كبير مع باقي الكتائب العسكرية بعد المشاركة في استرجاع الهلال النفطي بالتمركز في عدة نقاط محيطة بالهلال النفطي أسوة بالكتائب التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى".

يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية قد حررت منطقة الهلال النفطي عام 2016، في عملية البرق الخاطف، التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الليبي.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ اسبوع

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ اسبوع

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ أقل من شهر

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ أقل من شهر

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ أقل من شهر

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

الآن

بالصور.. كاظم الساهر يُثير الجدل بظهوره مع فتاة جديدة

ارتفاع عدد قتلى حادث الدهس فى كندا

اشتباكات بين الجيش الليبى وأنصار الشريعة فى مدينة «درنة»

اليوم.. محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة «26 جنيهًا»

الأكثر قراءة

أعشاب مذهلة لمنع «الحصوات» فى الكلى.. تعرف عليها

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

بالصور.. كاظم الساهر يُثير الجدل بظهوره مع فتاة جديدة

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»

ألبومات الصور

الأمير وليام وزوجته يرزقان بمولود ثالث (صور)

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

أعشاب مذهلة لمنع «الحصوات» فى الكلى.. تعرف عليها

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

بالصور.. كاظم الساهر يُثير الجدل بظهوره مع فتاة جديدة

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»

كشكول

"التعليم": 3 لجان للتحقيق في واقعة تحريض معلم على الطائفية بمدرسة بالمقطم

مدير تعليم شمال سيناء تشارك في احتفالات ذكرى تحرير "أرض الفيروز"

انطلاق أولى فاعليات مئوية زايد الدولية بحقوق عين شمس

الخشت: وضع حجر أساس الفرع الدولي لجامعة القاهرة بأكتوبر.. الأحد

رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول..غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

تلميذان يسطوان على منزل مدير فرع بنكي في تونس

نائب مجلس الدولة الاستشارى الليبى يلتقى بنواب الوفاق في طرابلس

الإحتلال يقتحم حارة الشيخ في مدينة الخليل

منوعات

غدًا.. مقرات لندن تحتفل بالحفيد الخامس لملكة بريطانيا

خبير حشرات يكتشف أكبر بعوضة في العالم بالصين

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك