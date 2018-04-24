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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 05:00 ص

«السبع الكبار» تدعم الاتفاق النووى الإيرانى

«السبع الكبار» تدعم
عبير سليم
dostor.org/2141213

أعربت بلدان «مجموعة السبعة» عن دعمها للاتفاق النووي الإيراني ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه العملية، حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري في تورونتو، اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان الذي أوردت نصه وكالة «سبوتنيك» الروسية «إننا ملتزمون بضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا بشكل حصري وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة لعدم البحث والسعي إلى تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، ندعم بحزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملها المهم في المراقبة والتفتيش بهدف ضمان امتثال إيران لخطة العمل المشتركة الشاملة والالتزامات الأخرى، بما في ذلك ضمان الالتزامات».

في سياق آخر، اتفقت الولايات المتحدة مع المشاركين الأوروبيين «الترويكا» حول إيران (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، اليوم الثلاثاء، على الشروط التي تحافظ على الاتفاق النووي الإيراني، وفقا لصحيفة سودويتشه تسايتونغ الألمانية.

واتفق المفاوضون الأوروبيون والولايات المتحدة بعد خمس جولات على أن إيران يجب أن تهدد بفرض عقوبات جديدة على تجاربها الصاروخية والسياسة الإقليمية العدوانية، لكن الاتفاقية النووية ستبقى كما هي، على الرغم من أن بعض أجزائها سيتم تفسيرها بطريقة جديدة.

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