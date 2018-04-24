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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 04:52 ص

مصرع 18 شخصًا فى حريق بصالة غناء بالصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2141212

شب حريق في صالة لغناء الكاراوكي في جنوب الصين ما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 5 آخرين في حادث يعتقد أنه متعمد، وفق الشرطة ووسائل إعلام صينية.

واندلع الحريق بعد منتصف الليل في مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في مدينة تشينغيوان في مقاطعة غواندونغ وتم إخماده قبل الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، وفق الشرطة.

وكشفت إدارة الأمن العام في تشينغيوان على حسابها في موقع ويبو أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحريق "مفتعل".

وأشارت إلى أن "سلطات الأمن العام تتوسع في تحقيقاتها".

ولم يحدد بيان الشرطة مكان الحريق، لكن وكالة "الصين الجديدة" قالت إنه حصل في صالة لغناء الكاراوكي.

وغالبا ما تتسبب الحرائق بسقوط ضحايا في الصين حين يتم انتهاك إجراءات السلامة العامة بشكل واسع إضافة إلى التهاون في تطبيق القوانين.

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