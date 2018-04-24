مصرع 18 شخصًا فى حريق بصالة غناء بالصين

شب حريق في صالة لغناء الكاراوكي في جنوب الصين ما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 5 آخرين في حادث يعتقد أنه متعمد، وفق الشرطة ووسائل إعلام صينية.



واندلع الحريق بعد منتصف الليل في مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في مدينة تشينغيوان في مقاطعة غواندونغ وتم إخماده قبل الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، وفق الشرطة.



وكشفت إدارة الأمن العام في تشينغيوان على حسابها في موقع ويبو أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحريق "مفتعل".



وأشارت إلى أن "سلطات الأمن العام تتوسع في تحقيقاتها".



ولم يحدد بيان الشرطة مكان الحريق، لكن وكالة "الصين الجديدة" قالت إنه حصل في صالة لغناء الكاراوكي.



وغالبا ما تتسبب الحرائق بسقوط ضحايا في الصين حين يتم انتهاك إجراءات السلامة العامة بشكل واسع إضافة إلى التهاون في تطبيق القوانين.