تجديد حبس عاطل ضُبط بحوزته 12 ألف قرص مخدر فى المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، بتجديد حبس "مصطفى. س"، لاتهامه بحيازة 12000 قرص مخدر بمنطقة المرج ١٥ يومًا على ذمة التحقيق.



وتعود أحداث الواقعة بعد نجاح الرائد محمد أبو العطا معاون مباحث قسم شرطة المرج، والقوة المرافقة الأمناء إيهاب عبد المنعم وإبراهيم رجب ومحمد صلاح وإبراهيم جاد في القبض على "مصطفى. س" 30 سنة عاطل، لمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة، وضبطه وبحوزته 12000 قرص مخدر، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.