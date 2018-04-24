القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
حوادث
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»

هشام جنينة
هشام جنينة
متابعات
dostor.org/2141206

تصدر المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، حكمها على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، على خلفية تصريحه الخاص بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها.

وكان «جنينة» خضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة.

وزعم المستشار هشام جنينة في حوار صحفي، احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة.

وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية

منذ 5 أيام

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون

منذ 5 أيام

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ اسبوع

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

منذ أقل من شهر

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ أقل من شهر

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

الآن

بالصور.. كاظم الساهر يُثير الجدل بظهوره مع فتاة جديدة

ارتفاع عدد قتلى حادث الدهس فى كندا

اشتباكات بين الجيش الليبى وأنصار الشريعة فى مدينة «درنة»

اليوم.. محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة «26 جنيهًا»

الأكثر قراءة

أعشاب مذهلة لمنع «الحصوات» فى الكلى.. تعرف عليها

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

بالصور.. كاظم الساهر يُثير الجدل بظهوره مع فتاة جديدة

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»

ألبومات الصور

الأمير وليام وزوجته يرزقان بمولود ثالث (صور)

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

أعشاب مذهلة لمنع «الحصوات» فى الكلى.. تعرف عليها

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

بالصور.. كاظم الساهر يُثير الجدل بظهوره مع فتاة جديدة

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»

كشكول

"التعليم": 3 لجان للتحقيق في واقعة تحريض معلم على الطائفية بمدرسة بالمقطم

مدير تعليم شمال سيناء تشارك في احتفالات ذكرى تحرير "أرض الفيروز"

انطلاق أولى فاعليات مئوية زايد الدولية بحقوق عين شمس

الخشت: وضع حجر أساس الفرع الدولي لجامعة القاهرة بأكتوبر.. الأحد

رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول..غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

تلميذان يسطوان على منزل مدير فرع بنكي في تونس

نائب مجلس الدولة الاستشارى الليبى يلتقى بنواب الوفاق في طرابلس

الإحتلال يقتحم حارة الشيخ في مدينة الخليل

منوعات

غدًا.. مقرات لندن تحتفل بالحفيد الخامس لملكة بريطانيا

خبير حشرات يكتشف أكبر بعوضة في العالم بالصين

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك