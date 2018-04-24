اليوم.. محاكمة 170 متهمًا بتصوير قاعدة بلبيس العسكرية

تنظر محكمة شرق القاهرة العسكرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية».



وجاء في أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد؛ من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدًا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.



ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات اعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم، وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافًا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.