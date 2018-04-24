الحكومة السودانية تعلن عودة ملكيتها الكاملة لحقل الراوات

أعلنت الحكومة السودانية عودة ملكيتها لمربع 25 المعروف بحقل الراوات بنسبة 100%، بعد تنازل الشريكين عن حصتهما البالغة 30%، حسبما أورد المركز السوداني للخدمات الصحفية، صباح اليوم الثلاثاء.



ووفق بيان صادر عن وزارة النفط تنازلت شركتا "إكسبريس" و"ميسانا" النيجيريتين عن حصتيهما لصالح شركة "سودابت" المحدودة المملوكة للوزارة.



وقال وزير النفط، عبدالرحمن عثمان، إن الحقل يحتاج إلى تمويل يبلغ 200 مليون دولار مبدئياً، لإنتاج 10 آلاف برميل يومياً بعد 6 أشهر من توفير التمويل، ويقع المربع في ولاية النيل الأبيض.