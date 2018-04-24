اليوم.. نظر دعوى إغلاق مكتب «BBC» لبثه أخبارًا كاذبة

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإلغاء تراخيص وتصاريح هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" في مصر، وحجب موقعها داخل مصر، وسحب تراخيص العاملين فيها.



وحملت الدعوى رقم 573 لسنة 2018، واختصم مقيمها كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفاتهم، ومدير مكتب "BBC" داخل مصر.



وكانت الجلسة الماضية شهدت حضور محامون عن"BBC" بموجب توكيل قضايا يحمل رقم محضر إيداع 1106ع لسنة 2018 توثيق نقابة المحامين.