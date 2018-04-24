«صندوق النقد» يناقش تمكين الشباب للوصول إلى الخدمات المالية بالدول العربية

ينظم صندوق النقد العربي، الخميس المقبل، مؤتمرا صحفيا تحت عنوان «تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية في الدول العربية» بمقر الصندوق بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات، وذلك على هامش الاحتفالات باليوم العربي للشمول المالي، بحضور ممثلي البنوك المركزية العربية.



ويعرض المؤتمر جهود الدول العربية وصندوق النقد العربي في دعم الشمول المالي بالبلدان العربية، وتقديم عرض وتوزيع دراسة حول الخدمات المالية الرقمية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.