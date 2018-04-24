«الأبعاد الصوتية والسمعية لآثار القاهرة» فى بيت السنارى

ينظم بيت السناري بالسيدة زينب٬ في تمام السادسة من مساء الخميس٬ الموافق 26 أبريل الجاري٬ ندوة بعنوان «الأبعاد الصوتية والسمعية لآثار القاهرة الإسلامية»، يلقيها الباحث الدكتور أحمد عواد حسين وهو أستاذ مساعد إرشاد سياحى٬ بآثار إسلامية بالمعهد العالي للسياحة وترميم الآثار بالإسكندرية.



ويعد مجال صوتيات الآثار والمعروف عالميا في الأوساط العلمية الصوتية بعلم الـ«Archaeoacoustics» من أهم المجالات العلمية التى نادرا ما تناولها الباحثون٬ بالبحث والدراسة التحليلية، وذلك على الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا المجال في الكشف عن الكثير من المعلومات عن المواقع الأثرية والمباني التاريخية والتراثية من المنظور الصوتي والسمعي.



وتتناول الندوة تحليل البيئات الصوتية لتلك الآثار للوقوف على مدى معرفة المعمار في العصر الإسلامي بالنظريات الصوتية، وانعكاس تلك المعرفة علي التصميم المعماري لتلك المباني التاريخية.