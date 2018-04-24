سلطات مطار القاهرة تضبط 53 هاربًا من تنفيذ أحكام خلال 24 ساعة

ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، القبض على 53 هاربًا من تنفيذ أحكام، وضبط 543 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة، وذلك خلال عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية ومن وإلى الصالات.



وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 53 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 543 مخالفة مرورية، وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحليهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

