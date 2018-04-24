يحيى الفخرانى تحت ضغط الوقت قبل شهر رمضان

يواجه طاقم عمل مسلسل «بالحجم العائلي» مشكلة خلال الأيام المقبلة ستضطرهم للتصوير لأكثر من 15 ساعة يوميًا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.



ولم يصور الفنان يحيى الفخراني بطل العمل وأسرته إلا 55% من الأحداث الفعلية للمسلسل وهي نسبة ضئيلة للغاية وغير مطمئنة خاصة مع تطلب المسلسل للسفر الدائم.



وعلى صعيد آخر تسافر أسرة المسلسل خلال اليومين المقبلين إلى مدينة القصير بالبحر الأحمر من أجل تصوير عدة أيام بأحد الفنادق.



و«بالحجم العائلى» إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، أحمد مجدى، ندا موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، وعمرو صالح، وإخراج هالة خليل.