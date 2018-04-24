«الجمارك» تعفى شركات البترول من ضريبة القيمة المضافة

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول، عن أن مصلحة الجمارك وافقت على إعفاء جمیع الشركات ذات الاتفاقیات البترولیة والصادر لھا خطابات إعفاء من المصلحة من ضریبة القیمة المضافة على مشتریاتھا من السلع والخدمات المحلیة.



وأضاف المصدر أنه يتم إعفاء الشركات ذات الاتفاقيات البترولية، وأيضًا من تحمل ضريبة القيمة المضافة على خدمات الشحن والتفريغ والتخزين والنولون والحراسة والمستودعات وتداول الحاويات التى تقدم للمھمات الواردة لھا.



وتشترط مصلحة الجمارك، أن يكون الإعفاء متعلق بعمليات البحث عن البترول أو استخراجه أو تنميته أو إنتاجه أو تصديره للمنطقة المذكورة بخطاب إعفاء كل شركة فيما عدا البنود الواردة بالقائمة الجديدة المرفقة والمعتمدة من الھيئة العامة للبترول والمصلحة فھى غير معفاة، وتضم قائمة الإعفاء نحو 15 سلعة وخدمة.