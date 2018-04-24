اليوم.. الحكم على 5 أشخاص لتورطهم فى مشاجرة ببولاق الدكرور

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على 5 متهمين فى إعادة محاكمتهم بتهمة التورط فى مشاجرة أصفرت عن إصابة 8 أشخاص؛ بسبب خلافات الجيرة، فى بولاق الدكرور خلال شهر يونيو 2015.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.



كانت محكمة الجنايات عاقبت فى مارس الماضى، المتهمين غيابيًا بالسجن ما بين 10 و15 سنة بتهم منها استعراض القوة، وأحداث عاهة مستديمة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع المواطنين.